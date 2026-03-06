Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 22:53
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, говоря об атаках дронов Ирана на Азербайджан на регулярном брифинге международной организации.
По словам С.Дюжаррика, в письме описан инцидент с атакой беспилотников на Нахчыванский регион Азербайджана, и документ распространяется среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
