Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 22:53
    Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Как передает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, говоря об атаках дронов Ирана на Азербайджан на регулярном брифинге международной организации.

    По словам С.Дюжаррика, в письме описан инцидент с атакой беспилотников на Нахчыванский регион Азербайджана, и документ распространяется среди членов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

    Джейхун Байрамов Иран Удар по аэропорту Нахчывана Стефан Дюжаррик
    Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıb
    Azerbaijan sends letter to UN Secretary-General over Iranian drone attacks on Nakhchivan
    Ты - Король

    Последние новости

    22:53

    Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:46

    Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    22:42

    Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в Баку

    Внешняя политика
    22:38

    Желька Цвиянович выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

    Внешняя политика
    22:38

    ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в Иране

    Другие страны
    22:26

    Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

    Внешняя политика
    22:22

    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    22:07

    Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:02
    Видео

    СГБ предотвратила подготовленные КСИР террористические акты в Азербайджане

    Происшествия
    Лента новостей