İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 22:22
    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib

    Azərbaycanın iki diplomatı "Astara" Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan təxliyə edilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə olunanlar arasında Rusiyanın da üç diplomatı olub.

    Bundan başqa, Çexiyanın 3 diplomatı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib.

    Daha əvvəl də xəbər verdiyimiz kimi, martın 6-da saat 18:00-dan 21:00-dək İrandan Azərbaycana 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə olunub.

    İrandan təxliyyə diplomatlar
    Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов
    Azerbaijan evacuates two diplomats from Iran

    Son xəbərlər

    23:00
    Foto

    Leyla Əliyeva şəhid ailələri ilə birlikdə iftar süfrəsində iştirak edib

    Din
    22:46

    Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:39

    Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olub

    Fərdi
    22:33

    BMT baş katibinin sözçüsü: İranın Azərbaycana hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    22:25

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    22:22

    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    22:08

    Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    22:02

    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    Xarici siyasət
    21:52

    Jelka Tsviyanoviç İranın hücumları ilə əlaqədar Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti