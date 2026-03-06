Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 22:22
Azərbaycanın iki diplomatı "Astara" Dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə İrandan təxliyə edilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, təxliyə olunanlar arasında Rusiyanın da üç diplomatı olub.
Bundan başqa, Çexiyanın 3 diplomatı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib.
Daha əvvəl də xəbər verdiyimiz kimi, martın 6-da saat 18:00-dan 21:00-dək İrandan Azərbaycana 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə olunub.
