Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 22:26
    Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

    Два дипломата Азербайджана эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".

    Как передает южное бюро Report, среди эвакуированных также были трое дипломатов России.

    Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы три дипломата Чехии.

    Как сообщалось ранее, 6 марта в период с 18:00 до 21:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 210 граждан 26 стран.

    Азербайджан эвакуация дипломаты
    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib
    Azerbaijan evacuates two diplomats from Iran
    Ты - Король

    Последние новости

    22:53

    Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:46

    Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    22:42

    Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в Баку

    Внешняя политика
    22:38

    Желька Цвиянович выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

    Внешняя политика
    22:38

    ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в Иране

    Другие страны
    22:26

    Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

    Внешняя политика
    22:22

    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    22:07

    Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:02
    Видео

    СГБ предотвратила подготовленные КСИР террористические акты в Азербайджане

    Происшествия
    Лента новостей