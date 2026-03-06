Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 22:26
Два дипломата Азербайджана эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".
Как передает южное бюро Report, среди эвакуированных также были трое дипломатов России.
Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы три дипломата Чехии.
Как сообщалось ранее, 6 марта в период с 18:00 до 21:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 210 граждан 26 стран.
