Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатов

Два дипломата Азербайджана эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска "Астара".

Как передает южное бюро Report, среди эвакуированных также были трое дипломатов России.

Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы три дипломата Чехии.

Как сообщалось ранее, 6 марта в период с 18:00 до 21:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 210 граждан 26 стран.