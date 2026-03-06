İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 22:08
    Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Bakıya qarşıdan gələn səfərimi və yenidən görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç İranın Naxçıvana dron hücumları ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə məktubunda yer alıb.

    "Bu görüşü xalqlarımız arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün mühüm fürsət kimi qiymətləndirirəm.

    Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm", - J.Tsviyanoviç qeyd edib.

    Jelka Tsviyanoviç Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü İlham Əliyev
    Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в Баку
    Cvijanović: ‘I look forward to my forthcoming visit to Baku'

    Son xəbərlər

    23:00
    Foto

    Leyla Əliyeva şəhid ailələri ilə birlikdə iftar süfrəsində iştirak edib

    Din
    22:46

    Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:39

    Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olub

    Fərdi
    22:33

    BMT baş katibinin sözçüsü: İranın Azərbaycana hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    22:25

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    22:22

    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    22:08

    Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    22:02

    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    Xarici siyasət
    21:52

    Jelka Tsviyanoviç İranın hücumları ilə əlaqədar Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti