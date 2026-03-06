Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 22:08
Bakıya qarşıdan gələn səfərimi və yenidən görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm.
"Report" xəbər verir ki, bu, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç İranın Naxçıvana dron hücumları ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə məktubunda yer alıb.
"Bu görüşü xalqlarımız arasında mövcud olan dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün mühüm fürsət kimi qiymətləndirirəm.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm", - J.Tsviyanoviç qeyd edib.
Son xəbərlər
23:00
Foto
Leyla Əliyeva şəhid ailələri ilə birlikdə iftar süfrəsində iştirak edibDin
22:46
Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıbXarici siyasət
22:39
Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olubFərdi
22:33
BMT baş katibinin sözçüsü: İranın Azərbaycana hücumundan narahatıqXarici siyasət
22:25
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edibKomanda
22:22
Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilibXarici siyasət
22:08
Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəmXarici siyasət
22:02
Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyibXarici siyasət
21:52