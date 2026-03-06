Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в Баку

С нетерпением ожидаю предстоящего визита в Баку и нашей новой встречи.

Как передает Report, об этом говорится в письме члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.

"Я рассматриваю эту встречу как важную возможность для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.

Ваше превосходительство, прошу принять мои самые высокие знаки уважения", - отметила Ж.Цвиянович.