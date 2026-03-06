Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в Баку
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 22:42
С нетерпением ожидаю предстоящего визита в Баку и нашей новой встречи.
Как передает Report, об этом говорится в письме члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.
"Я рассматриваю эту встречу как важную возможность для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между нашими народами.
Ваше превосходительство, прошу принять мои самые высокие знаки уважения", - отметила Ж.Цвиянович.
Последние новости
22:53
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с атакой Ирана на НахчыванВнешняя политика
22:46
Представитель генсека ООН: Мы обеспокоены атакой Ирана на АзербайджанВнешняя политика
22:42
Желька Цвиянович: С нетерпением жду предстоящего визита в БакуВнешняя политика
22:38
Желька Цвиянович выразила поддержку Азербайджану в связи с атаками ИранаВнешняя политика
22:38
ООН заявила о готовности помочь гражданскому населению в ИранеДругие страны
22:26
Азербайджан эвакуировал из Ирана двух дипломатовВнешняя политика
22:22
ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны ИранаДругие страны
22:07
Польша решительно осудила атаку беспилотников на НахчыванВнешняя политика
22:02
Видео