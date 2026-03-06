İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    • 06 mart, 2026
    • 22:25
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Naxçıvan Lənkəranı məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) XVIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Naxçıvan" bu gün "Lənkəran" komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Sərhədçi İdman Mərkəzindəki qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 104:73.

    Naxçıvan təmsilçisi B qrupunda 30 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "Lənkəran" isə 21 xalla sonuncu - altıncıdır.

    Qeyd edək ki, tura martın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Tur oyun

    Son xəbərlər

    23:00
    Foto

    Leyla Əliyeva şəhid ailələri ilə birlikdə iftar süfrəsində iştirak edib

    Din
    22:46

    Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    22:39

    Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olub

    Fərdi
    22:33

    BMT baş katibinin sözçüsü: İranın Azərbaycana hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    22:25

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    22:22

    Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilib

    Xarici siyasət
    22:08

    Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    22:02

    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    Xarici siyasət
    21:52

    Jelka Tsviyanoviç İranın hücumları ilə əlaqədar Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti