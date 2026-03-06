Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olub
Fərdi
- 06 mart, 2026
- 22:39
Azərbaycan cüdoçusu Ruslan Paşayev (66 kq) Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən "Qran-pri"nin qalibi olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.
Milli üzvü turnirin finalında braziliyalı Ronald Limanı məğlub edib.
Murad Muradlı (60 kq) ilə İslam Rəhimov (66 kq) yarışı medalsız başa vurublar.
Azərbaycanı "Qran-pri"də 7 cüdoçu təmsil edir. Yarışa 59 ölkədən 479 idmançı qatılıb.
Son xəbərlər
23:00
Foto
Leyla Əliyeva şəhid ailələri ilə birlikdə iftar süfrəsində iştirak edibDin
22:46
Ceyhun Bayramov İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı BMT Baş katibinə məktub ünvanlayıbXarici siyasət
22:39
Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olubFərdi
22:33
BMT baş katibinin sözçüsü: İranın Azərbaycana hücumundan narahatıqXarici siyasət
22:25
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Lənkəran"ı məğlub edibKomanda
22:22
Azərbaycanın iki diplomatı İrandan təxliyə edilibXarici siyasət
22:08
Jelka Tsviyanoviç: Bakıya qarşıdan gələn səfərimi səbirsizliklə gözləyirəmXarici siyasət
22:02
Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyibXarici siyasət
21:52