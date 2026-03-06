İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ruslan Paşayev "Qran-pri"nin qalibi olub

    Fərdi
    • 06 mart, 2026
    • 22:39
    Ruslan Paşayev Qran-prinin qalibi olub

    Azərbaycan cüdoçusu Ruslan Paşayev (66 kq) Avstriyanın Linz şəhərində keçirilən "Qran-pri"nin qalibi olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Milli üzvü turnirin finalında braziliyalı Ronald Limanı məğlub edib.

    Murad Muradlı (60 kq) ilə İslam Rəhimov (66 kq) yarışı medalsız başa vurublar.

    Azərbaycanı "Qran-pri"də 7 cüdoçu təmsil edir. Yarışa 59 ölkədən 479 idmançı qatılıb.

    “Qran-pri” Azərbaycan Cüdo Federasiyası Ruslan Paşayev
    Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев стал победителем Гран-при в Линце

