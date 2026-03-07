İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyir

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 13:19
    Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyir

    İranın Azərbaycanın Naxçıvanda olan aeroportuna hücumu beynəlxalq hüquq baxımından tam olaraq təcavüzdür.

    Bunu "Report"un Şərqi Avropa bürosuna Ukrayna Ali Radasının Müdafiə və təhlükəsizlik alt komitəsinin sədri Fedor Venislavski deyib.

    O qeyd edib ki, hərbi nöqteyi-nəzərdən bu, mənasız hücumdur:

    "Mən bunu hücuma məruz qalan ölkələrə mesaj kimi qəbul edirəm. Bununla demək istəyirlər ki, İrana zərbələrin dayandırılması üçün çıxış etməsələr, onları belə bir hal gözləyə bilər".

    Alt komitənin sədrinin fikrincə, bu, həmçinin İranın müharibəyə daha çox ölkənin qarışması istəyi ilə də bağlı ola bilər.

    "Bu zəncirvari reaksiya doğura bilər və regionda, hətta dünyada proqnozlaşdırılmamış nəticələrə gətirib çıxarar. Hesab edirəm ki, bunlar İran rəhbərliyində hadisələrin inkişafı barədə strateji baxışın olmamasını göstərir", - o deyib.

    Naxçıvana dron hücumu Ukrayna İran

    Son xəbərlər

    13:21

    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:19

    Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyir

    Region
    13:16

    Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcək

    Energetika
    13:15

    Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb

    Digər ölkələr
    13:02
    Foto

    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıb

    Ekologiya
    13:01

    Dubay beynəlxalq hava limanları fəaliyyətlərini qismən bərpa edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:41

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    12:35

    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    12:33

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti