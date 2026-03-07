Федор Вениславский: Иран пытается втянуть другие страны в войну

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    07 марта, 2026
    Иранская атака беспилотниками на Нахчыванскую АР в Азербайджане является актом агрессии с точки зрения международного права.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель подкомитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

    Он отметил, что с военной точки зрения это бессмысленная атака. "Я расцениваю этот шаг как своеобразный сигнал странам, которые стали объектами атак, о том, что их будет ожидать, если война не прекратится. Тегеран хочет, чтобы они выступили за прекращение ударов по Ирану", - сказал он.

    По его мнению, это также может быть связано с желанием Ирана втянуть в войну больше стран, что может вызвать цепную реакцию и привести к непредсказуемым последствиям в регионе, а возможно и в мире.

    "Это, на мой взгляд, демонстрирует отсутствие у руководства Ирана стратегического видения развития ситуации", - добавил Вениславский.

