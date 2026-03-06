Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев стал победителем Гран-при в Линце
- 06 марта, 2026
- 23:06
Азербайджанский дзюдоист Руслан Пашаев (66 кг) стал победителем турнира Гран-при, проходящего в австрийском городе Линц.
Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, в финале представитель сборной одолел бразильца Роналда Лиму.
Мурат Мурадлы (60 кг) и Ислам Рагимов (66 кг) завершили соревнования без медалей.
