Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 13:34
Azərbaycanda martın 6-da baş verən 76 cinayət açılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, cinayətlərdən 69-u ölkə ərazisində qeydə alınan, 7-si isə əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan işlər olub.
Son xəbərlər
14:28
Azərbaycan iki ölkədən zərgərlik məmulatlarının idxalını bərpa edibBiznes
14:20
Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə bağlı 31 fakt müəyyən edilibHadisə
14:09
İranda ali təhsil müəssisələrində dərslər ilin sonuna qədər onlayn olacaqRegion
14:04
Foto
Daha iki Nigeriya vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
14:04
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sabah Romaya səfər edəcəkDin
14:03
Tokayev İranın qonşu ölkələrə hücumlardan imtina etmək qərarını alqışlayırRegion
13:45
Azərbaycana Avropa ölkələrindən turist axını 20 %-ə yaxın artıbTurizm
13:34
Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıbHadisə
13:21