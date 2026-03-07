Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступлений

    Происшествия
    • 07 марта, 2026
    • 13:56
    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступлений

    Правоохранители Азербайджана за сутки раскрыли 76 преступлений.

    Об этом сообщили Report в МВД.

    По данным, в стране было раскрыто 69 преступлений, совершенных 6 марта, и 7 преступлений, оставшиеся нераскрытым с предыдущих периодов.

    Ötən gün Azərbaycanda baş verən 76 cinayət açılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:19

    ВСУ уничтожили пункт запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту

    Другие страны
    14:15

    В Риме пройдет ифтар с участием шейхульислама Пашазаде и кардинала Паролина

    Религия
    14:11
    Фото

    Еще двое граждан Нигерии эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:56

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступлений

    Происшествия
    13:55

    Токаев приветствует решение Ирана отказаться от атак на соседние страны

    В регионе
    13:39

    Федор Вениславский: Иран пытается втянуть другие страны в войну

    В регионе
    13:13

    ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"

    Другие страны
    13:02

    В Индии подняли цены на сжиженный газ из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    12:50

    Международные аэропорты Дубая частично возобновляют свою работу - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей