МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступлений
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 13:56
Правоохранители Азербайджана за сутки раскрыли 76 преступлений.
Об этом сообщили Report в МВД.
По данным, в стране было раскрыто 69 преступлений, совершенных 6 марта, и 7 преступлений, оставшиеся нераскрытым с предыдущих периодов.
