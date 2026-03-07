МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 76 преступлений

Правоохранители Азербайджана за сутки раскрыли 76 преступлений.

Об этом сообщили Report в МВД.

По данным, в стране было раскрыто 69 преступлений, совершенных 6 марта, и 7 преступлений, оставшиеся нераскрытым с предыдущих периодов.