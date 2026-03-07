Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıb
Ekologiya
- 07 mart, 2026
- 13:02
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Şahbuz rayonunun Kükü kəndində qar örtüyünün hündürlüyü 54 sm-ə çatıb.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən bildirilib.
Belə ki, Kükü kəndində səhər saatlarında yenidən güclü qar yağışı başlayıb. Bundan əvvəl yağan qarın hündürlüyü 12 santimetr, ümumi qar örtüyünün qalınlığı isə 54 santimetr təşkil edib.
Son xəbərlər
13:21
İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülübDigər ölkələr
13:19
Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyirRegion
13:16
Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcəkEnergetika
13:15
Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıbDigər ölkələr
13:02
Foto
Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıbEkologiya
13:01
Dubay beynəlxalq hava limanları fəaliyyətlərini qismən bərpa edir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:41
İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıbRegion
12:35
AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıbİnfrastruktur
12:33