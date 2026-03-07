İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    • 07 mart, 2026
    Energetika Nazirliyinin Kollegiyası 27 iyun 2024-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektrik qurğularının quraşdırılması Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazir, Kollegiyanın sədri Pərviz Şahbazov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcək. İndiyə qədər bunun üçün konkret olaraq aşağı təzyiqli boşaldıcı, yüksək təzyiqli və közərmə lampalarından istifadəyə icazə verilirdi.

