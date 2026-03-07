İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 13:21
    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: Radvan Qüvvələrinin komandirləri öldürülüb

    İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda və Beka vadisində raket qurğularını, silah anbarlarını və komanda məntəqələrini vuraraq "Hizbullah"ın obyektlərinə yeni zərbələr dalğası endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun sosial şəbəkələrdəki bəyanatında bildirilib.

    Bundan əlavə, Livanın cənubunda "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri və onların iki komanda məntəqəsi zərərsizləşdirilib.

    İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, həmin komandirlər bu yaxınlarda İsrail qoşunlarına və vətəndaşlarına qarşı terror hücumlarının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak ediblər.

    İsrail Livan
    ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"

    Son xəbərlər

    13:21

    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:19

    Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyir

    Region
    13:16

    Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcək

    Energetika
    13:15

    Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb

    Digər ölkələr
    13:02
    Foto

    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıb

    Ekologiya
    13:01

    Dubay beynəlxalq hava limanları fəaliyyətlərini qismən bərpa edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:41

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    12:35

    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    12:33

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti