ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 13:13
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую волну ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана и в долине Бекаа, поразив ракетные установки, склады оружия и командные пункты.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в соцсетях.
Кроме того, были ликвидированы командиры "Сил Радван" и два их командных пункта на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, эти командиры недавно участвовали в планировании и реализации террористических атак против израильских войск и граждан.
ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"
