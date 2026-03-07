ЦАХАЛ о последних ударах по Ливану: ликвидированы командиры "Сил Радван"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую волну ударов по объектам "Хезболлах" на юге Ливана и в долине Бекаа, поразив ракетные установки, склады оружия и командные пункты.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в соцсетях.

Кроме того, были ликвидированы командиры "Сил Радван" и два их командных пункта на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, эти командиры недавно участвовали в планировании и реализации террористических атак против израильских войск и граждан.