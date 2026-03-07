İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb
- 07 mart, 2026
- 12:41
İsrail Müdafiə Ordusu İranın infrastrukturuna qarşı yeni genişmiqyaslı zərbələr dalğası barədə bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda və İsfahanda İranın infrastrukturuna qarşı genişmiqyaslı zərbələr seriyasına başlayıb", - məlumatda bildirilib.
Əlavə təfərrüatlar açıqlanmır.
