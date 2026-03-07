İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    • 07 mart, 2026
    • 12:41
    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    İsrail Müdafiə Ordusu İranın infrastrukturuna qarşı yeni genişmiqyaslı zərbələr dalğası barədə bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda və İsfahanda İranın infrastrukturuna qarşı genişmiqyaslı zərbələr seriyasına başlayıb", - məlumatda bildirilib.

    Əlavə təfərrüatlar açıqlanmır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İsrail İran
    ЦАХАЛ начал серию масштабных ударов по Ирану
    IDF launches series of large-scale strikes against Iran

    Son xəbərlər

    12:41

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    12:35

    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    12:33

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    12:27

    "Emirates" reysləri bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:23

    KOBİA indiyə qədər 33 qadın sahibkara 500 min manatdan artıq qrant ayırıb

    Biznes
    12:16

    Sumqayıtda qaz xətti zədələnib, mindən çox abonent qazsız qalıb

    Hadisə
    12:13

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:10

    İranın "boğaz ağrı"sı: Hörmüzün bloklanmasının qlobal fəsadları - TƏHLİL

    Analitika
    12:08

    Maşın təmiri üçün başqa avtomobillərdən ehtiyat hissələri oğurlamaqda şübhəli bilinən ustalar saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti