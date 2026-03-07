ЦАХАЛ начал серию масштабных ударов по Ирану

Армия обороны Израиля( ЦАХАЛ) заявил о новой серии масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре Ирана в Тегеране и Исфахане",- говорится в сообщении.

Дополнительных подробностей не приводится.