    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ начал серию масштабных ударов по Ирану

    В регионе
    • 07 марта, 2026
    • 12:34
    Армия обороны Израиля( ЦАХАЛ) заявил о новой серии масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    "Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре Ирана в Тегеране и Исфахане",- говорится в сообщении.

    Дополнительных подробностей не приводится.

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb
    IDF launches series of large-scale strikes against Iran
    Лента новостей