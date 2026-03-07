İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb

    Digər ölkələr
    • 07 mart, 2026
    • 13:15
    Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb

    Hindistan şirkətləri təxminən bir il ərzində ilk dəfə olaraq ölkədaxili istehlakçılar üçün mayeləşdirilmiş neft qazının (LPG) qiymətlərini qaldırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Buna səbəb Yaxın Şərqdən tədarükü pozan ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı fonunda dünya qiymətlərinin artması olub.

    Hindistanın ən böyük LPG istehsalçısı və satıcısı olan "Indian Oil Corp" Dehlidə 14,2 kq-lıq LPG balonunun qiymətini 7% artıraraq 913 rupiyə (9,93 dollar) qaldırıb. Paralel olaraq digər dövlət şirkətləri: "Bharat Petroleum Corp" və "Hindustan Petroleum Corp" da qiymətləri artırıb.

    Cümə günü Hindistan hökuməti neft emalı şirkətlərinə ölkədə qaz qıtlığının qarşısını almaq üçün LPG istehsalını artırmağı tapşırıb.

    Hindistan Yaxın Şərq mayeləşdirilmiş neft qazı LPG
    В Индии подняли цены на сжиженный газ из-за кризиса на Ближнем Востоке
    India raises cooking gas prices as Iran war hits supply

    Son xəbərlər

    13:21

    İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:19

    Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyir

    Region
    13:16

    Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcək

    Energetika
    13:15

    Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb

    Digər ölkələr
    13:02
    Foto

    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıb

    Ekologiya
    13:01

    Dubay beynəlxalq hava limanları fəaliyyətlərini qismən bərpa edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:41

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    12:35

    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    12:33

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti