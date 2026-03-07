Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıb
Digər ölkələr
- 07 mart, 2026
- 13:15
Hindistan şirkətləri təxminən bir il ərzində ilk dəfə olaraq ölkədaxili istehlakçılar üçün mayeləşdirilmiş neft qazının (LPG) qiymətlərini qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
Buna səbəb Yaxın Şərqdən tədarükü pozan ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı fonunda dünya qiymətlərinin artması olub.
Hindistanın ən böyük LPG istehsalçısı və satıcısı olan "Indian Oil Corp" Dehlidə 14,2 kq-lıq LPG balonunun qiymətini 7% artıraraq 913 rupiyə (9,93 dollar) qaldırıb. Paralel olaraq digər dövlət şirkətləri: "Bharat Petroleum Corp" və "Hindustan Petroleum Corp" da qiymətləri artırıb.
Cümə günü Hindistan hökuməti neft emalı şirkətlərinə ölkədə qaz qıtlığının qarşısını almaq üçün LPG istehsalını artırmağı tapşırıb.
Son xəbərlər
13:21
İsrail ordusu Livana son zərbələr barədə: "Radvan Qüvvələri"nin komandirləri öldürülübDigər ölkələr
13:19
Ukrayna parlamentində alt komitənin sədri: İran daha çox ölkənin müharibəyə qatılmasını istəyirRegion
13:16
Azərbaycanda işıqlandırma üçün müxtəlif növ lampalardan istifadəyə yol veriləcəkEnergetika
13:15
Hindistanda Yaxın Şərqdəki böhran səbəbindən mayeləşdirilmiş neft qazının qiyməti qalxıbDigər ölkələr
13:02
Foto
Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 54 santimetrə çatıbEkologiya
13:01
Dubay beynəlxalq hava limanları fəaliyyətlərini qismən bərpa edir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:41
İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıbRegion
12:35
AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıbİnfrastruktur
12:33