В Индии подняли цены на сжиженный газ из-за кризиса на Ближнем Востоке
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 13:02
Индийские компании подняли цены на сжиженный нефтяной газ (LPG) для потребителей внутри страны, впервые примерно за год.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Причиной стал рост мировых цен на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, которая нарушила поставки с Ближнего Востока.
Крупнейший в Индии производитель и продавец LPG, Indian Oil Corp, увеличил цену баллона LPG весом 14,2 кг в Дели на 7% - до 913 рупий ($9,93). Параллельно повысили цены и другие государственные компании: Bharat Petroleum Corp и Hindustan Petroleum Corp.
В пятницу индийское правительство поручило нефтеперерабатывающим компаниям увеличить производство LPG, чтобы избежать дефицита газа в стране.
