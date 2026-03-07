Azərbaycana Avropa ölkələrindən turist axını 20 %-ə yaxın artıb
- 07 mart, 2026
- 13:45
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana Avropa ölkələrindən 12 894 turist səfər edib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,8 % çoxdur.
O cümlədən, hesabat dövründə Şərqi Avropa ölkələrindən Azərbaycana 6 075 turist gəlib. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,1 % çoxdur.
Şərqi Avropa ölkələri arasında ən çox turist Ukraynadan gəlib - 2 400 nəfər. Bu, illik müqayisədə 1,6 % azdır.
Bundan əlavə, Belarusdan 1 250 nəfər (-9%), Polşadan 536 nəfər (+32,7 %), Moldovadan 295 nəfər (+1,7 %), Macarıstandan 238 nəfər (+61,9 %), Litvadan 205 nəfər (+27,3 %), Çexiyadan 197 nəfər (-7,5 %), Rumıniyadan 192 nəfər (-24,1 %), Serbiyadan 129 nəfər (-0,8 %), Slovakiyadan 123 nəfər (+46,4 %), Estoniyadan 121 nəfər (+34,4), Xorvatiyadan 94 nəfər (+95,8 %), Latviyadan 92 nəfər (+19,5 %), Bolqarıstandan 81 nəfər (-35,2 %), Kiprdən 30 nəfər (+87,5 %), Bosniya və Hersoqovinadan 25 nəfər (-49 %), Sloveniyadan 24 nəfər (-22,6 %), Monteneqrodan 20 nəfər (-45,9 %), Albaniyadan 16 nəfər (-11,1 %), Şimali Makedoniyadan isə 7 nəfər (+70,8 %) turist gəlib.
Ay ərzində Qərbi Avropa ölkələrindən isə Azərbaycana 6 819 nəfər turist gəlib. Bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 43,5 % çoxdur.
Qərbi Avropa ölkələri arasında ən çox turist 2 185 nəfər olmaqla Almaniyadan gəlib. Bu, 1 il əvvəllə müqayisədə 2,8 dəfə çoxdur.
Bundan əlavə, Böyük Britaniyadan 1 382 nəfər (+17,2 %), İtaliyadan 1 010 nəfər (+27,2 %), Fransadan 493 nəfər (+ 27,7 %), İspaniyadan 315 nəfər (-16 %), Belçikadan 243 nəfər (+69,9 %), Niderlanddan 233 nəfər (-13,7 %), %), Portuqaliyadan 158 nəfər (eyni qalıb), İsveçdən 127 nəfər (+32,3 %), Yunanıstandan 113 nəfər (+ 6,6 %), İsveçrədən 112 nəfər (+8,7 %), Avstriyadan 108 nəfər (+1,9 %), İrlandiyadan 88 nəfər (+25,7 %), Danimarkadan 78 nəfər (+59,2 %), Norveçdən 70 nəfər (+25 %), Maltadan 39 nəfər (2,4 dəfə çox), Lüksemburqdan 25 nəfər (eyni qalıb), Finlandiyadan 22 nəfər (-38,9 %), İslandiyadan 16 nəfər (5,3 dəfə çox), Andorradan 2 nəfər (-50 % ) turist gəlib.
Yanvarda Azərbaycana 181 637 əcnəbi vətəndaş səfər edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8 984 nəfər və yaxud 5 % çoxdur.