Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib
Xarici siyasət
- 06 mart, 2026
- 22:02
Polşa İran ərazisindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu qətiyyətlə pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat paylaşılıb.
"Bu akt Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aşkar pozulmasıdır", Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.
1/2 Poland strongly condemns the attack carried out by drones flying from the territory of Iran against the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan. This act constitutes a blatant violation of Azerbaijan’s sovereignty— PLinAzerbaijan (@PLinAzerbaijan) March 6, 2026
