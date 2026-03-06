İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    • 06 mart, 2026
    • 22:02
    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    Polşa İran ərazisindən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu qətiyyətlə pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X"dəki hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Bu akt Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aşkar pozulmasıdır", Polşanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.

    Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
