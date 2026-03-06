Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 22:07
Польша решительно осуждает атаку беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Польши в Азербайджане в соцсети X.
"Этот акт является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявили в дипломатическом представительстве Польши в Азербайджане.
