    Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 22:07
    Польша решительно осуждает атаку беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Польши в Азербайджане в соцсети X.

    "Этот акт является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявили в дипломатическом представительстве Польши в Азербайджане.

