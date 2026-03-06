Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

Польша решительно осуждает атаку беспилотников с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Польши в Азербайджане в соцсети X.

"Этот акт является явным нарушением суверенитета Азербайджана", - заявили в дипломатическом представительстве Польши в Азербайджане.