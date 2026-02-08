МИД Турции выразил соболезнования Судану в связи с гибелью мирных жителей

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Судану в связи с гибелью большого числа мирных жителей в результате нападения Сил быстрого реагирования (СБР) в штате Северный Кордофан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, размещенном также в соцсети Х.

"Мы глубуко огорчены новостью о гибели большого числа мирных граждан в результате совершенного СБР нападения на перевозившее переселенцев транспортное средство в штате Северный Кордофан", - отмечается в публикации.

В МИД Турции подчеркнули, что данное нападение является явным нарушением международного гуманитарного права, касающегося защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в условиях конфликтов.

"Мы решительно осуждаем атаки, направленные против мирных жителей. Мы вновь призываем обеспечить безопасный и беспрепятственный проход для населения, а также доставку гуманитарной помощи", - подчеркивается в заявлении.