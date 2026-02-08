Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МИД Турции выразил соболезнования Судану в связи с гибелью мирных жителей

    В регионе
    • 08 февраля, 2026
    • 16:40
    Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования Судану в связи с гибелью большого числа мирных жителей в результате нападения Сил быстрого реагирования (СБР) в штате Северный Кордофан.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, размещенном также в соцсети Х.

    "Мы глубуко огорчены новостью о гибели большого числа мирных граждан в результате совершенного СБР нападения на перевозившее переселенцев транспортное средство в штате Северный Кордофан", - отмечается в публикации.

    В МИД Турции подчеркнули, что данное нападение является явным нарушением международного гуманитарного права, касающегося защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в условиях конфликтов.

    "Мы решительно осуждаем атаки, направленные против мирных жителей. Мы вновь призываем обеспечить безопасный и беспрепятственный проход для населения, а также доставку гуманитарной помощи", - подчеркивается в заявлении.

    Türkiyə XİN Sudana başsağlığı verib
    Turkish MFA extends condolences to Sudan
