Türkiyə XİN Sudana başsağlığı verib
- 08 fevral, 2026
- 16:35
Sudanın Şimali Kordofan əyalətində köçkünləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinə Çevik Reaksiya Qüvvələri (ÇRQ) tərəfindən həyata keçirilən hücum nəticəsində çox sayda mülki şəxsin həyatını itirdiyini dərin kədər hissi ilə öyrəndik.
"Report" xəbər verir ki, bu Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Sudana ünvanlandığı başsağlığıda qeyd olunub.
Bildirilib ki, sözügedən hücum münaqişələrdə mülki şəxslərin və mülki infrastrukturun qorunmasına dair beynəlxalq humanitar hüququn açıq pozuntusudur:
"Mülki şəxslərə yönəlmiş hücumları qətiyyətlə qınayırıq. Mülki şəxslər üçün təhlükəsiz və fasiləsiz keçid imkanının təmin edilməsi ilə humanitar yardımların maneəsiz şəkildə çatdırılması çağırışımızı bir daha təkrarlayırıq".
Sudan’da Gerçekleştirilen Saldırı Hk. https://t.co/qkaOhNrGOc pic.twitter.com/YMyWslEqQg— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 8, 2026