У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Кубы.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.