    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 17:03
    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Кубы.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр находился в 90 км к востоку от города Гуантанамо с населением около 300 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 15 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Куба землетрясение магнитуда
    Kuba sahillərində 5,5 maqnitudada zəlzələ olub
    Ты - Король

