В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 22:46
В итальянском Милане группа из почти 100 человек, отделившаяся от основной массы демонстрантов, начали бросать камни и фейерверки в полицию.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили водометы и слезоточивый газ.
Отмечается, что таким образом демонстранты пытались заблокировать дорогу, ведущую к городской хоккейной арене Санта-Джулия.
По данным агентства AFP, в результате стычек были задержаны несколько человек.
Сегодня, в первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, тысячи людей устроили марш в знак протеста против проведения соревнований на фоне экологических и социально-экономических проблем, включая высокие цены на жилье и доступность городской жизни.
