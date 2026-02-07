В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

В итальянском Милане группа из почти 100 человек, отделившаяся от основной массы демонстрантов, начали бросать камни и фейерверки в полицию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Отмечается, что таким образом демонстранты пытались заблокировать дорогу, ведущую к городской хоккейной арене Санта-Джулия.

По данным агентства AFP, в результате стычек были задержаны несколько человек.

Сегодня, в первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, тысячи людей устроили марш в знак протеста против проведения соревнований на фоне экологических и социально-экономических проблем, включая высокие цены на жилье и доступность городской жизни.