Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 22:46
    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    В итальянском Милане группа из почти 100 человек, отделившаяся от основной массы демонстрантов, начали бросать камни и фейерверки в полицию.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

    Отмечается, что таким образом демонстранты пытались заблокировать дорогу, ведущую к городской хоккейной арене Санта-Джулия.

    По данным агентства AFP, в результате стычек были задержаны несколько человек.

    Сегодня, в первый полный день зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, тысячи людей устроили марш в знак протеста против проведения соревнований на фоне экологических и социально-экономических проблем, включая высокие цены на жилье и доступность городской жизни.

    Италия Милан Олимпиада протесты полиция столкновения
    Milanda polislə etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:05

    Посол США в Израиле: Трамп хочет мирного разрешения противоречий с Ираном

    Другие страны
    22:53

    Рашад Набиев поздравил азербайджанских спортсменов с успехами в турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    22:46

    В Милане произошли столкновения полиции и протестующих против Олимпиады

    Другие страны
    22:28

    "Барселона" разгромила "Мальорку" в матче 23-го тура Ла Лиги

    Футбол
    22:14

    Уиткофф и Кушнер поднялись на борт авианосца Abraham Lincoln в Аравийском море

    Другие страны
    22:00

    Нетаньяху 11 февраля встретится с Трампом в США

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Подведены итоги чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    21:43

    Алжир приступил к отмене соглашения об авиасообщении с ОАЭ

    Другие страны
    21:29

    Большой шлем: Азербайджанские дзюдоисты взяли в первый день соревнований две медали

    Индивидуальные
    Лента новостей