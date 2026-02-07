Подведены итоги чемпионата Азербайджана по борьбе
Подведены итоги чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Как сообщает Report, в последний, пятый день соревнований, организованных во Дворце спорта Гянджи, определились медалисты в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.
Отметим, что лучшим судьей турнира был признан Вугар Шукюров, он был награжден специальным призом.
61 кг
Джамал Аббасов
Мухаммедали Ализаде
Джабраил Вердиев, Ниджат Гасанов
70 кг
Гаджи Керимов
Садыг Гусейнов
Иса Юсибов, Камал Мамедов
79 кг
Эльджан Исмаилзаде
Али Гаджиев
Ульфат Мамедов, Шейхали Бабазаде
92 кг
Гусейн Мамедтагизаде
Исмаил Асадли
Алим Алимов, Ниджат Гурбанов
125 кг
Юсиф Дурсунов
Мухамад Гантемиров
Исмаил Керимов.
