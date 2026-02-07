Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Подведены итоги чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    • 07 февраля, 2026
    • 21:55
    Подведены итоги чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди спортсменов до 20 лет.

    Как сообщает Report, в последний, пятый день соревнований, организованных во Дворце спорта Гянджи, определились медалисты в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

    Отметим, что лучшим судьей турнира был признан Вугар Шукюров, он был награжден специальным призом.

    61 кг

    Джамал Аббасов

    Мухаммедали Ализаде

    Джабраил Вердиев, Ниджат Гасанов

    70 кг

    Гаджи Керимов

    Садыг Гусейнов

    Иса Юсибов, Камал Мамедов

    79 кг

    Эльджан Исмаилзаде

    Али Гаджиев

    Ульфат Мамедов, Шейхали Бабазаде

    92 кг

    Гусейн Мамедтагизаде

    Исмаил Асадли

    Алим Алимов, Ниджат Гурбанов

    125 кг

    Юсиф Дурсунов

    Мухамад Гантемиров

    Исмаил Керимов.

    вольная борьба Греко-римская борьба чемпионат Азербайджана
