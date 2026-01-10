Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Футбол
    • 10 января, 2026
    • 22:16
    Определился победитель Суперкубка Турции

    Определился победитель Суперкубка Турции.

    Как передает Report, в финальном матче, прошедшем на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, встретились "Галатасарай" и "Фенербахче".

    "Фенербахче" одержал победу в дерби под руководством арбитра Халиля Умута Мелера со счетом 2:0. Голы забили Маттео Гендузи (28-я минута) и Джейден Остервольде (48).

    Отметим, что в полуфинале "Галатасарай" обыграл "Трабзонспор", а "Фенербахче" оказался сильнее "Самсунспора".

    футбол суперкубок Турции Фенербахче ФК "Галатасарай"
