Определился победитель Суперкубка Турции
Футбол
- 10 января, 2026
- 22:16
Определился победитель Суперкубка Турции.
Как передает Report, в финальном матче, прошедшем на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, встретились "Галатасарай" и "Фенербахче".
"Фенербахче" одержал победу в дерби под руководством арбитра Халиля Умута Мелера со счетом 2:0. Голы забили Маттео Гендузи (28-я минута) и Джейден Остервольде (48).
Отметим, что в полуфинале "Галатасарай" обыграл "Трабзонспор", а "Фенербахче" оказался сильнее "Самсунспора".
