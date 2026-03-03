Глава МИД Турции: Иран оказывает давление созданием энергетической угрозы
В регионе
- 03 марта, 2026
- 22:48
Иран, подвергшийся нападению со стороны США и Израиля, действует по той же тактике, создавая напряженность в регионе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире программы TRT Haber.
"Страны, на которые нападает Иран важны для мировой экономики с точки зрения энергобезопасности, и Тегеран это знает", - сказал министр иностранных дел Турции.
По его словам, создание угрозы энергетической безопасности - это метод давления со стороны Ирана.
Последние новости
23:02
Хакан Фидан: Неизвестно, сколько продлятся атаки США и Израиля на ИранВ регионе
22:56
СМИ: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидераВ регионе
22:49
Израиль заявил об ударе по секретному ядерному объекту близ ТегеранаДругие страны
22:48
Глава МИД Турции: Иран оказывает давление созданием энергетической угрозыВ регионе
22:31
СМИ: Али Хаменеи будет похоронен в родном МешхедеВ регионе
22:27
КСИР: Более 700 жителей Ирана погибли с 28 февраля в результате ударов США и ИзраиляВ регионе
22:17
Армия Израиля подтвердила ликвидацию командующего спецподразделением КСИР - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:09
Министр: Воздушное пространство Израиля откроется в среду вечером - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:02
Фото