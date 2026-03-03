Глава МИД Турции: Иран оказывает давление созданием энергетической угрозы

Иран, подвергшийся нападению со стороны США и Израиля, действует по той же тактике, создавая напряженность в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в прямом эфире программы TRT Haber.

"Страны, на которые нападает Иран важны для мировой экономики с точки зрения энергобезопасности, и Тегеран это знает", - сказал министр иностранных дел Турции.

По его словам, создание угрозы энергетической безопасности - это метод давления со стороны Ирана.