    Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıb

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 22:47
    Hakan Fidan İranın bölgə ölkələrinə hücum səbəbini açıqlayıb

    Hücuma məruz qalan İran bölgədə də gərginlik yaratmaq strategiyası ilə hərəkət edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"in canlı yayımında deyib.

    "İranın hücum etdiyi enerji ölkələri dünya iqtisadiyyatı üçün önəmlidir, İran da bunu bilir" , - Türkiyənin XİN başçısı deyib.

    Onun sözlərinə görə, enerji təhlükəsizliyinə təhdid yaratmaq İranın təzyiq metodur.

    Глава МИД Турции: Иран оказывает давление созданием энергетической угрозы

