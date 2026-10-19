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    Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 12:10
    Рубио планирует посетить Казахстан после саммита G20 - ОБНОВЛЕНО

    Государственный секретарь США Марко Рубио планирует посетить Казахстан с полноформатным визитом в ближайшее время после саммита G20.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Казахстана по итогам встречи главы ведомства Мухтара Тлеуберди с госсекретарем Марко Рубио.

    "Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Они отметили положительную динамику двусторонних отношений и подтвердили заинтересованность в расширении практического взаимодействия, увеличении товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

    В ведомстве подчеркнули, что стороны уделили особое внимание выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе по итогам встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2025 года.

    "Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки предстоящего саммита G20 в Майами. Кроме того, Рубио подтвердил заинтересованность посетить Республику Казахстан с полноформатным визитом в ближайшее время после саммита G20", - говорится в сообщении.

    Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди расширение двустороннего экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности.

    Как передает Report, об этом Рубио написал в соцсети X.

    По его словам, в ходе встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества.

    "Я поблагодарил министра иностранных дел Казахстана за решительную поддержку мирных инициатив президента Трампа, включая Авраамские соглашения. Мы рассчитываем на продолжение нашего взаимодействия на дипломатической платформе C5+1", - написал он.

    Марко Рубио Мурат Нуртлеу Соединенные Штаты Америки (США) Казахстан
    Rubio G20 sammitindən sonra Qazaxıstana səfər etməyi planlaşdırır - Yenilənib
    Rubio mulls economic co-op, security with Kazakh FM
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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