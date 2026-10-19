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    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне

    Туризм
    • 19 октября, 2026
    • 11:48
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне

    Возможности зимнего туризма Азербайджана представлены 17-18 октября на выставке London Snow Show 2026.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

    В рамках выставки председатель Правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид принял участие в панельной дискуссии The Future of the Ski Holiday ("Будущее горнолыжного туризма"), модератором которой выступила ведущая программы путешествий Grand Voyager на телеканале Euronews Лилли Даус.

    В дискуссии приняли участие директор по спорту и мероприятиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц и основатель Mountain Trade Network, директор по мероприятиям выставки Snow Show Джеймс Гэмбрилл. На панели обсуждались новые горнолыжные направления, меняющиеся ожидания путешественников и будущие тенденции развития зимнего туризма.

    Зенгстшмид предоставил информацию о развитии горного туризма в Азербайджане и туристическом потенциале страны.

    На выставке туристический центр "Шахдаг" и зимне-летний туристический комплекс отдыха "Туфандаг" представили свои возможности по горнолыжному спорту, сноуборду и другим видам активного отдыха на открытом воздухе.

    London Snow Show, проводимая в этом году в 50-й раз, является международным мероприятием, объединяющим зимние виды спорта и туристические направления.

    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне
    Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне

    Государственное агентство по туризму Азербайджана Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид Лондон
    Фото
    Azərbaycanın qış turizmi potensialı Londonda təqdim olunub
    Фото
    Potential of Azerbaijan's winter tourism showcased in London
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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