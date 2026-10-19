Потенциал зимнего туризма Азербайджана представлен в Лондоне

Возможности зимнего туризма Азербайджана представлены 17-18 октября на выставке London Snow Show 2026.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В рамках выставки председатель Правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид принял участие в панельной дискуссии The Future of the Ski Holiday ("Будущее горнолыжного туризма"), модератором которой выступила ведущая программы путешествий Grand Voyager на телеканале Euronews Лилли Даус.

В дискуссии приняли участие директор по спорту и мероприятиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц и основатель Mountain Trade Network, директор по мероприятиям выставки Snow Show Джеймс Гэмбрилл. На панели обсуждались новые горнолыжные направления, меняющиеся ожидания путешественников и будущие тенденции развития зимнего туризма.

Зенгстшмид предоставил информацию о развитии горного туризма в Азербайджане и туристическом потенциале страны.

На выставке туристический центр "Шахдаг" и зимне-летний туристический комплекс отдыха "Туфандаг" представили свои возможности по горнолыжному спорту, сноуборду и другим видам активного отдыха на открытом воздухе.

London Snow Show, проводимая в этом году в 50-й раз, является международным мероприятием, объединяющим зимние виды спорта и туристические направления.