Должностное лицо НБКО "MJ Finance" оштрафовали на 2 тыс. манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "MJ Finance".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В ходе текущего надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Решением Наримановского районного суда Баку должностное лицо НБКО оштрафовали на 2 тыс. манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.