Должностное лицо НБКО "MJ Finance" оштрафовали на 2 тыс. манатов
Финансы
- 19 октября, 2026
- 11:23
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "MJ Finance".
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
В ходе текущего надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Решением Наримановского районного суда Баку должностное лицо НБКО оштрафовали на 2 тыс. манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.
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