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    Должностное лицо НБКО "MJ Finance" оштрафовали на 2 тыс. манатов

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 11:23
    Должностное лицо НБКО MJ Finance оштрафовали на 2 тыс. манатов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО "MJ Finance".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    В ходе текущего надзора были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Решением Наримановского районного суда Баку должностное лицо НБКО оштрафовали на 2 тыс. манатов на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Небанковская кредитная организация (НБКО)
    "MJ Finance" BOKT-un vəzifəli şəxsi cərimələnib
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