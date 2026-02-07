İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hindistanda mədəndə baş verən partlayışda ölənlərin sayı 27-yə yüksəlib

    07 fevral, 2026
    Hindistanın şimal-şərqindəki mədəndə baş verən partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 27-yə yüksəlib.

    "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə şənbə günü yerli polis məlumat yayıb.

    "Meqhalaya ştatında qeyri-qanuni kömür mədənində partlayış nəticəsində həlak olanların sayı 27-yə yüksəlib. Hadisə nəticəsində ən azı doqquz nəfər xəstəxanada müalicə alır", - açıqlamada deyilir.

    Fövqəladə Hallar üzrə Milli Müdaxilə Qüvvələrinin nümayəndəsinin sözlərinə görə, mədəndə hələ də insanlar ola bilər. Bu səbəbdən axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

    Daha əvvəl 18 nəfərin həlak olduğu bildirilmişdi.

    Xatırladaq ki, partlayış fevralın 5-də Şərqi Jantia Hils bölgəsində qanunsuz fəaliyyət göstərən mədəndə baş verib.

    Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27

