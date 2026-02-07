Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27

    • 07 февраля, 2026
    • 19:56
    Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27

    Число погибших в результате взрыва в шахте на северо-востоке Индии возросло до 27.

    Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщает в субботу местная полиция.

    "Число погибших в результате взрыва на нелегальной угольной шахте в штате Мегхалая возросло до 27. Не менее девяти пострадавших в результате инцидента находятся в больнице", - говорится в заявлении.

    По словам представителя Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, в шахте могут находиться еще люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее сообщалось о 18 погибших.

    Напомним, что взрыв произошел в четверг на угольной шахте в Минсингат-Тхангско в горном районе Восточный Джантия Хилс.

    Согласно предварительным данным, угольная шахта работала нелегально, а авария произошла из-за "крысиной норы" - опасного метода добычи, предполагающего использование взрывчатых веществ для вскрытия шахт.

    Местные власти уже распорядились провести всестороннее расследование инцидента.

