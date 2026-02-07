Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27

Число погибших в результате взрыва в шахте на северо-востоке Индии возросло до 27.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщает в субботу местная полиция.

"Число погибших в результате взрыва на нелегальной угольной шахте в штате Мегхалая возросло до 27. Не менее девяти пострадавших в результате инцидента находятся в больнице", - говорится в заявлении.

По словам представителя Национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, в шахте могут находиться еще люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Напомним, что взрыв произошел в четверг на угольной шахте в Минсингат-Тхангско в горном районе Восточный Джантия Хилс.

Согласно предварительным данным, угольная шахта работала нелегально, а авария произошла из-за "крысиной норы" - опасного метода добычи, предполагающего использование взрывчатых веществ для вскрытия шахт.

Местные власти уже распорядились провести всестороннее расследование инцидента.