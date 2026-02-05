В Индии при взрыве в шахте погибли не менее 18 человек
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 21:12
При взрыве на частной угольной шахте в индийском северо-восточном штате Мегхалая погибли не менее 18 рабочих.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел в горном районе Восточный Джантия Хилс на нелегально эксплуатируемой шахте. На месте взрыва обнаружены тела 18 человек, один был спасен. По данным агентства, под завалами могут находиться еще несколько человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
