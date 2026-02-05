В Индии при взрыве в шахте погибли не менее 18 человек

При взрыве на частной угольной шахте в индийском северо-восточном штате Мегхалая погибли не менее 18 рабочих.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел в горном районе Восточный Джантия Хилс на нелегально эксплуатируемой шахте. На месте взрыва обнаружены тела 18 человек, один был спасен. По данным агентства, под завалами могут находиться еще несколько человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются.