В Индии при взрыве в шахте погибли не менее 18 человек

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 21:12
    При взрыве на частной угольной шахте в индийском северо-восточном штате Мегхалая погибли не менее 18 рабочих.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на местную полицию.

    Уточняется, что инцидент произошел в горном районе Восточный Джантия Хилс на нелегально эксплуатируемой шахте. На месте взрыва обнаружены тела 18 человек, один был спасен. По данным агентства, под завалами могут находиться еще несколько человек.

    Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Hindistanda mədəndə partlayış nəticəsində azı 18 işçi həlak olub
