Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar
Region
- 10 yanvar, 2026
- 20:53
İranın Məşhəd şəhərində 15 avtobus yandırılıb, hər avtobus orta hesabla 18 milyard rial, təxminən 18 min dollar dəyərindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" Məşhəd Şəhər Şurasının Mədəniyyət və Sosial Komissiyasına istinadən məlumat yayıb.
"320 avtobus dayanacağı, 600 nişan və hasarlar zədələnib, hətta metroya da hücum olunub. Bu dağıntıların dəyəri bir neçə yüz milyarda çatır" məlumatda bildirilib.
