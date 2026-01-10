İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 20:53
    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

    İranın Məşhəd şəhərində 15 avtobus yandırılıb, hər avtobus orta hesabla 18 milyard rial, təxminən 18 min dollar dəyərindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" Məşhəd Şəhər Şurasının Mədəniyyət və Sosial Komissiyasına istinadən məlumat yayıb.

    "320 avtobus dayanacağı, 600 nişan və hasarlar zədələnib, hətta metroya da hücum olunub. Bu dağıntıların dəyəri bir neçə yüz milyarda çatır" məlumatda bildirilib.

    məşhəd İran etiraz Avtobus
    В иранском Мешхеде во время беспорядков сожгли 15 автобусов

