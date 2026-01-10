Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В иранском Мешхеде во время беспорядков сожгли 15 автобусов

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 21:07
    В иранском городе Мешхед были сожжены 15 автобусов, средняя стоимость каждого из которых составляет около 18 млрд риалов (примерно 18 тыс. долларов).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Комиссию по культуре и социальным вопросам Городского совета Мешхеда.

    Отмечается, что повреждены 320 автобусных остановок, 600 дорожных знаков и ограждений, а также совершено нападение на метро. Ущерб от разрушений оценивается в несколько сотен миллиардов риалов.

    Məşhəddə etirazçılar 15 avtobusu yandırıblar

