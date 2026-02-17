Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2026)

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 2,013 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,09%, до 2,2112 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0130

    100 российских рублей

    2,2112

    1 австралийский доллар

    1,2016

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1176

    1 чешская крона

    0,0830

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2695

    1 грузинский лари

    0,6341

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,3140

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1899

    1 швейцарский франк

    2,2097

    1 израильский шекель

    0,5498

    1 канадский доллар

    1,2465

    1 кувейтский динар

    5,5451

    100 казахстанских тенге

    0,3460

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5331

    1 молдавский лей

    0,1008

    1 норвежская крона

    0,1788

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4775

    1 румынский лей

    0,3951

    1 сербский динар

    0,0172

    1 сингапурский доллар

    1,3465

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3431

    1 Турецкая лира

    0,0389

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,1104

    1 Новозеландский доллар

    1,0262

    Золото

    8419,7515

    Серебро

    127,7808

    Платина

    3436,7030

    Палладий

    2881,7295
    курс валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2026)
    CBA currency exchange rates (17.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:27

    Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

    В регионе
    09:26

    Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в США

    Другие страны
    09:18

    Цены на нефть снизились на фоне переговоров США и Ирана

    Энергетика
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2026)

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2026)

    Финансы
    08:56

    Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву

    Другие страны
    08:40

    Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

    Спорт
    08:24

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

    Другие страны
    Лента новостей