Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.02.2026)
- 17 февраля, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 2,013 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,09%, до 2,2112 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0130
|
100 российских рублей
|
2,2112
|
1 австралийский доллар
|
1,2016
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1176
|
1 чешская крона
|
0,0830
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
1 датская крона
|
0,2695
|
1 грузинский лари
|
0,6341
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,3140
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1899
|
1 швейцарский франк
|
2,2097
|
1 израильский шекель
|
0,5498
|
1 канадский доллар
|
1,2465
|
1 кувейтский динар
|
5,5451
|
100 казахстанских тенге
|
0,3460
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5331
|
1 молдавский лей
|
0,1008
|
1 норвежская крона
|
0,1788
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6075
|
1 польский злотый
|
0,4775
|
1 румынский лей
|
0,3951
|
1 сербский динар
|
0,0172
|
1 сингапурский доллар
|
1,3465
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3431
|
1 Турецкая лира
|
0,0389
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,1104
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0262
|
Золото
|
8419,7515
|
Серебро
|
127,7808
|
Платина
|
3436,7030
|
Палладий
|
2881,7295