    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2026)

    Maliyyə
    • 17 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0130 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,2112 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0130

    100 Rusiya rublu

    2,2112
