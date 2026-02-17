Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2026)
Maliyyə
- 17 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,0130 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,2112 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0130
|
100 Rusiya rublu
|
2,2112
