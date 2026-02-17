Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти готов вызывать Неймара в национальную команду только при условии, что тот будет находиться в отличной физической форме.

Как сообщает Report, об этом со ссылкой на источники в Бразильской футбольной федерации информирует UOL.

Отмечается, что специалист намерен в первую очередь обращать внимание на текущее состояние игрока и его готовность проводить матчи на высоком уровне.

В то же время источники утверждают, что у Анчелотти нет особого личного интереса к футболисту, поэтому решение о его вызове будет зависеть исключительно от спортивных факторов.

Напомним, что сборная Бразилии этим летом примет участие в чемпионате мира. Неймар недавно впервые после травмы 2026 года вышел на поле в составе "Сантоса" и отметился результативной передачей.