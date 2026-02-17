Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

    Спорт
    • 17 февраля, 2026
    • 08:40
    Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

    Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти готов вызывать Неймара в национальную команду только при условии, что тот будет находиться в отличной физической форме.

    Как сообщает Report, об этом со ссылкой на источники в Бразильской футбольной федерации информирует UOL.

    Отмечается, что специалист намерен в первую очередь обращать внимание на текущее состояние игрока и его готовность проводить матчи на высоком уровне.

    В то же время источники утверждают, что у Анчелотти нет особого личного интереса к футболисту, поэтому решение о его вызове будет зависеть исключительно от спортивных факторов.

    Напомним, что сборная Бразилии этим летом примет участие в чемпионате мира. Неймар недавно впервые после травмы 2026 года вышел на поле в составе "Сантоса" и отметился результативной передачей.

    Карло Анчелотти Неймар Бразилия
    Neymarın Braziliya millisinə hansı halda çağırılacağı məlum olub
    Ты - Король

    Последние новости

    08:56

    Италия одобрила пролет самолета российской делегации на пути в Женеву

    Другие страны
    08:40

    Стало известно, в каком случае Неймар будет вызван на чемпионат мира 2026

    Спорт
    08:24

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:13

    Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

    Другие страны
    07:44

    Австралия не будет репатриировать связанных с ИГ граждан из Сирии

    Другие страны
    07:17

    Сегодня в некоторых населенных пунктах Билясувара, Лянкарани и Лерика не будет электричества

    Энергетика
    07:00
    Фото

    В город Агдам выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:48

    Сестра шехида, возвращающаяся в Агдам: Мы едем на землю, по которой тосковали

    Внутренняя политика
    06:45

    Бывшая вынужденная переселенка: Агдам — наше прошлое и наша идентичность

    Внутренняя политика
    Лента новостей