Neymarın Braziliya millisinə hansı halda çağırılacağı məlum olub
- 17 fevral, 2026
- 08:35
Braziliyanın milli futbol komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti Neymarı yalnız əla fiziki vəziyyətdə olduğu təqdirdə milliyə çağırmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya Futbol Federasiyasındakı mənbələrə istinadən "UOL" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mütəxəssis əsasən oyunçunun hazırkı vəziyyətinə və oyunları yüksək səviyyədə keçirməyə hazırlığına diqqət yetirmək niyyətindədir.
Eyni zamanda, mənbələr iddia edirlər ki, Ançelottinin futbolçuya xüsusi bir marağı yoxdur, ona görə də onu çağırmaq qərarı yalnız idman amillərindən asılı olacaq.
Xatırladaq ki, Braziliya milli komandası bu yay Dünya Kubokunda iştirak edəcək. Neymar bu yaxınlarda 2026-cı ildə zədələndikdən sonra ilk dəfə "Santos"da meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürmə edib.