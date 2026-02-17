Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2026)

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    68,31

    0,56

    7,46

    WTI (долл/барр)

    63,48

    0,59

    6,06

    Золото (долл/унция)

    4 979,00

    - 67,30

    637,90

    Индексы

    Dow-Jones

    49 500,93

    0,00

    1 437,64

    S&P 500

    6 836,17

    0,00

    - 9,33

    Nasdaq

    22 546,67

    0,00

    - 695,32

    Nikkei

    56 344,21

    - 597,76

    6 004,73

    Dax

    24 800,91

    - 113,97

    310,50

    FTSE 100

    10 473,69

    27,34

    542,31

    CAC 40 INDEX

    8 316,50

    4,76

    167,00

    Shanghai Composite

    4 084,81

    2,74

    115,97

    Bist 100

    14 339,30

    158,61

    3 077,78

    RTS

    1 144,06

    11,07

    29,93

    Валюта

    USD/EUR

    1,1842

    - 0,0026

    0,0097

    USD/GBP

    1,3612

    - 0,0039

    0,0139

    JPY/USD

    153,0500

    0,3500

    - 3,4000

    RUB/USD

    76,8259

    - 0,1260

    - 1,9241

    TRY/USD

    43,7251

    0,0357

    0,7689

    CNY/USD

    6,9048

    0,0000

    - 0,0842
    ключевые показатели валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.02.2026)
