Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.02.2026)
Финансы
- 17 февраля, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
68,31
|
0,56
|
7,46
|
WTI (долл/барр)
|
63,48
|
0,59
|
6,06
|
Золото (долл/унция)
|
4 979,00
|
- 67,30
|
637,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 500,93
|
0,00
|
1 437,64
|
S&P 500
|
6 836,17
|
0,00
|
- 9,33
|
Nasdaq
|
22 546,67
|
0,00
|
- 695,32
|
Nikkei
|
56 344,21
|
- 597,76
|
6 004,73
|
Dax
|
24 800,91
|
- 113,97
|
310,50
|
FTSE 100
|
10 473,69
|
27,34
|
542,31
|
CAC 40 INDEX
|
8 316,50
|
4,76
|
167,00
|
Shanghai Composite
|
4 084,81
|
2,74
|
115,97
|
Bist 100
|
14 339,30
|
158,61
|
3 077,78
|
RTS
|
1 144,06
|
11,07
|
29,93
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1842
|
- 0,0026
|
0,0097
|
USD/GBP
|
1,3612
|
- 0,0039
|
0,0139
|
JPY/USD
|
153,0500
|
0,3500
|
- 3,4000
|
RUB/USD
|
76,8259
|
- 0,1260
|
- 1,9241
|
TRY/USD
|
43,7251
|
0,0357
|
0,7689
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
- 0,0842
