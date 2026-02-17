Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.02.2026)
Maliyyə
- 17 fevral, 2026
- 08:59
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,31
|
0,56
|
7,46
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,48
|
0,59
|
6,06
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 979,00
|
- 67,30
|
637,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 500,93
|
0,00
|
1 437,64
|
S&P 500
|
6 836,17
|
0,00
|
- 9,33
|
Nasdaq
|
22 546,67
|
0,00
|
- 695,32
|
Nikkei
|
56 344,21
|
- 597,76
|
6 004,73
|
Dax
|
24 800,91
|
- 113,97
|
310,50
|
FTSE 100
|
10 473,69
|
27,34
|
542,31
|
CAC 40 INDEX
|
8 316,50
|
4,76
|
167,00
|
Shanghai Composite
|
4 084,81
|
2,74
|
115,97
|
Bist 100
|
14 339,30
|
158,61
|
3 077,78
|
RTS
|
1 144,06
|
11,07
|
29,93
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1842
|
- 0,0026
|
0,0097
|
USD/GBP
|
1,3612
|
- 0,0039
|
0,0139
|
JPY/USD
|
153,0500
|
0,3500
|
- 3,4000
|
RUB/USD
|
76,8259
|
- 0,1260
|
- 1,9241
|
TRY/USD
|
43,7251
|
0,0357
|
0,7689
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
- 0,0842
Son xəbərlər
09:08
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura start veriləcəkKomanda
09:03
DYP: Yük avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən avto qəzaların artması ciddi narahatlıq doğururHadisə
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.02.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.02.2026)Maliyyə
08:56
İtaliya Rusiya nümayəndə heyətini Cenevrəyə aparan təyyarənin keçidinə icazə veribDigər ölkələr
08:35
Neymarın Braziliya millisinə hansı halda çağırılacağı məlum olubİdman
08:17
Bakıda 12 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:13
Nyu-Meksiko Epşteynin rançosu ilə bağlı araşdırma aparılmasına razılıq veribDigər ölkələr
07:50