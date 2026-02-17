Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 09:59
    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,79 или 1,13% - до $70,36.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,24.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,78 или 1,16% - до $67,77 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light фьючерсы
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb
    Price of Azerbaijani oil in global market exceeds $70
    Ты - Король

    Последние новости

    10:27

    Казахстан планирует увеличить мощности нефтепереработки до 40 млн тонн в год

    Энергетика
    10:20

    Казахстан построит первый в СНГ завод по производству экологичного топлива

    Энергетика
    10:18

    Комитеты ЖК Кыргызстана одобрили кандидатуры на посты глав ГКНБ, МЧС, Минприроды и Минтранса

    В регионе
    10:17

    В Гёйгёле 10 школьников госпитализированы после ухудшения самочувствия на уроке

    Происшествия
    09:59

    Цена азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    09:46

    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям грузовиков с важным предупреждением

    Происшествия
    09:27

    Из-за атаки дронов в Краснодарском крае загорелся Ильский НПЗ

    В регионе
    09:26

    Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в США

    Другие страны
    09:18

    Цены на нефть снизились на фоне переговоров США и Ирана

    Энергетика
    Лента новостей