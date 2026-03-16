    Два человека погибли при протестах против военной базы США на Окинаве

    16 марта, 2026
    Два человека погибли при протестах против военной базы США на Окинаве

    Два человека, в том числе старшеклассница, погибли из-за того, что в районе строительства новой базы США в городе Наго в префектуре Окинава (Япония) перевернулись две лодки с протестующими.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Около 40 школьников частной международной школы Досися из Киото приехали на Окинаву в рамках предмета познанение мира. Половина из них направилась к протестующим у базы Кэмп-Шваб, а остальные на двух лодках отправились к месту засыпки морского дна для строительства новой базы в Хэноко.

    На лодках находился 21 человек, почти всех удалось спасти, кроме капитана одной из лодок и старшеклассницы.

    Военная база США в Окинаве
    2 dead after 2 protest boats with students aboard capsize in Okinawa
    Ты - Король

