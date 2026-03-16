Два человека погибли при протестах против военной базы США на Окинаве
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 11:48
Два человека, в том числе старшеклассница, погибли из-за того, что в районе строительства новой базы США в городе Наго в префектуре Окинава (Япония) перевернулись две лодки с протестующими.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.
Около 40 школьников частной международной школы Досися из Киото приехали на Окинаву в рамках предмета познанение мира. Половина из них направилась к протестующим у базы Кэмп-Шваб, а остальные на двух лодках отправились к месту засыпки морского дна для строительства новой базы в Хэноко.
На лодках находился 21 человек, почти всех удалось спасти, кроме капитана одной из лодок и старшеклассницы.
Последние новости
12:17
Каллас призвала не отвлекаться от Украины из-за Ближнего ВостокаДругие страны
12:11
Фото
Четыре гражданина Азербайджана эвакуированы из ИранаВнутренняя политика
12:08
В Уфе из-за сильного тумана задерживается вылет 18 рейсовВ регионе
12:07
В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режимаВнутренняя политика
12:05
ВВС Израиля уничтожили самолет Али ХаменеиДругие страны
11:59
АЖД перейдет на усиленный режим в праздничные дни Рамазан и НоврузИнфраструктура
11:56
При попадании под винт речного трамвая на Москве-реке погиб один человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:53
Удар БПЛА вызвал пожар в промышленной зоне Фуджайры в ОАЭДругие страны
11:50