Два человека погибли при протестах против военной базы США на Окинаве

Два человека, в том числе старшеклассница, погибли из-за того, что в районе строительства новой базы США в городе Наго в префектуре Окинава (Япония) перевернулись две лодки с протестующими.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Около 40 школьников частной международной школы Досися из Киото приехали на Окинаву в рамках предмета познанение мира. Половина из них направилась к протестующим у базы Кэмп-Шваб, а остальные на двух лодках отправились к месту засыпки морского дна для строительства новой базы в Хэноко.

На лодках находился 21 человек, почти всех удалось спасти, кроме капитана одной из лодок и старшеклассницы.