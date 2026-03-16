Два человека, катающиеся на каноэ по Москве-реке, попали под винты

Два человека попали под винты, катаясь на каноэ по Москве-реке.

Как передает Report, об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Инцидент случился напротив причала Фили, когда речной трамвайчик двигался задним ходом. Предварительно, один человек выбрался на сушу, второго сейчас ищут в воде спасатели.