Два человека, катающиеся на каноэ по Москве-реке, попали под винты
В регионе
- 16 марта, 2026
- 10:45
Два человека попали под винты, катаясь на каноэ по Москве-реке.
Как передает Report, об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Инцидент случился напротив причала Фили, когда речной трамвайчик двигался задним ходом. Предварительно, один человек выбрался на сушу, второго сейчас ищут в воде спасатели.
