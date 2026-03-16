АЖД перейдет на усиленный режим в праздничные дни Рамазан и Новруз

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перейдет на усиленный режим работы в нерабочие дни с 20 по 30 марта в связи с праздниками Рамазан и Новруз.

Как сообщили Report в акционерном обществе, в целях обеспечения безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров к месту назначения проводится регулярный технический осмотр всех транспортных средств, осуществляются постоянные проверки инфраструктуры.

Для удовлетворения возросшего пассажиропотока в праздничные дни и обеспечения бесперебойности перевозок на ряд направлений назначены дополнительные рейсы.

Для более комфортной организации поездок в Габалу с 20 по 30 марта будут обслуживаться дополнительные рейсы из Баку. Поезда будут отправляться из столицы в Габалу в 07:30, из Габалы в Баку - в 19:00.

Также с 18 по 30 марта будут курсировать дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–Баку. Поезда будут отправляться из Баку в 08:30, из Агстафы - в 17:20.

По линии Баку–Газах–Баку дополнительные рейсы назначены на 20, 22, 29 и 30 марта. Поезда будут отправляться из Баку в 07:45, из Газаха - в 16:40.

В праздничные дни пассажиры также смогут совершать поездки из Баку в Агстафу и Газах, а также в обратном направлении ежедневными рейсами Баку–Газах–Баку. Отметим, что на билеты по маршруту Баку–Агстафа–Баку действует скидка 10%.

Кроме того, для организации комфортных поездок пассажиров в Карабах в праздничные дни на 23 и 25 марта назначены дополнительные поезда по маршруту Баку–Агдам–Баку. На этом направлении 21 и 28 марта также будут выполняться регулярные рейсы. Поезда будут отправляться из Баку в 07:10, из Агдама - в 18:10.

20 и 21 марта будут организованы рейсы по маршруту Гянджа–Мингячевир–Гянджа. Поезда будут отправляться из Гянджи в 07:15, из Мингячевира - в 08:40.

Поездки по линии Гянджа–Габала–Гянджа будут осуществляться по традиционному графику.

В связи с возросшим спросом на поездки по АЖД в другие туристические регионы - Шеки, Гах, Загаталу и Балакен - 18, 19, 20, 27 и 29 марта к поездам по маршруту Баку-Балакен-Баку прицеплены дополнительные вагоны.

С 20 по 30 марта движение поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет организовано по расписанию нерабочих дней.