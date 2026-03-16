Петр Бинхак: Чехия может стать водородным "перекрестком" для TAP в ЕС - ИНТЕРВЬЮ

Энергетическая трансформация Европейского союза требует не только диверсификации источников поставок, но и глубокой модернизации всей инфраструктурной и технологической архитектуры энергосистемы. В условиях меняющейся геополитической реальности Азербайджан последовательно укрепляет статус одного из ключевых партнеров ЕС, развивая как экспорт традиционных углеводородов, так и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

Итоги 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку подтвердили тот факт, что Каспийский регион постепенно становится важным элементом формирующейся системы энергетической устойчивости Европы.

О том, как Чешская Республика оценивает перспективы прямых поставок азербайджанского газа, какие возможности открываются для чешских компаний в проектах зеленого перехода, а также о роли Праги в формировании новых энергетических и технологических связей между Европой и Каспийским регионом в интервью Report рассказал заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

Представляем интервью вниманию читателей:

- В период 2024-2025 годов Вы многократно акцентировали внимание на планах Чехии наладить прямые поставки газа из Азербайджана. На каком этапе в настоящий момент находятся переговорные процессы с SOCAR и европейскими операторами в части определения конкретных маршрутов и возможных объемов поставок на 2026 год?

- Чехия продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг южных направлений транспортировки газа в Центральноевропейский регион. На текущем этапе перспективы потенциальных газовых потоков определяются главным образом ходом коммерческих переговоров между игроками рынка, а также состоянием регуляторной и тарифной среды на протяжении транзитных коридоров.

Обеспечение прозрачных, соответствующих европейским нормам и экономически оправданных транзитных условий по-прежнему является основополагающим требованием для заключения любых будущих соглашений.

- Изучает ли Чехия возможность использования мощностей "Вертикального газового коридора", проходящего через территорию Болгарии и Румынии, или приоритетным направлением остается развитие южных маршрутов транспортировки через Италию и Австрию?

- Оба направления остаются предметом обсуждения, так как каждое из них имеет стратегическое значение, а у страны уже есть опыт зависимости от одного-единственного транзитного пути.

Основная проблема "Вертикального коридора" на данный момент связана с разрозненностью транзитных тарифов, а также с вопросами их соответствия регуляторным нормам Европейского союза в части объединенной тарификации. Тем не менее в случае урегулирования этих сложностей наличие упрощенной схемы транспортировки газа по данному маршруту способно повысить его привлекательность для остальных заинтересованных участников.

- На данный момент Азербайджан уже обеспечивает свыше 25% нефтяных потребностей Чехии. Планируется ли наращивание этих объемов в 2026 году после того, как будет завершена модернизация нефтепровода TAL?

- Модернизированный трубопровод TAL Plus находится в эксплуатации компании MERO, действующей от лица Чешской Республики, и на текущий момент он полностью покрывает нефтяные потребности страны.

Вместе с тем нефтеперерабатывающие предприятия на территории Чехии находятся в собственности компании PKN Orlen, в связи с чем потенциальное увеличение объемов нефтяного импорта будет определяться ростом их производственных потребностей.

- Вы охарактеризовали Азербайджан как перспективного партнера в области возобновляемой энергетики. Каково отношение Праги к амбициозным планам Баку по наращиванию доли "зеленой энергии" до 40% к 2030 году? Рассматривается ли Каспийский регион в качестве потенциального поставщика чистой энергии для стран Центральной Европы?

- Планы Азербайджана в сфере "зеленой энергетики" впечатляют. В европейском пространстве возобновляемые источники энергии рассматриваются сквозь призму двух взаимосвязанных аспектов - устойчивого развития энергетической отрасли и обеспечения энергетической безопасности. По этой причине наличие надежного партнера полностью соответствует нашим стратегическим приоритетам.

Вместе с тем сотрудничество Евросоюза со всем Каспийским регионом в перспективе может приобрести еще более широкий характер, поскольку мы фиксируем признаки заинтересованности государств Центральной Азии в формировании собственных цепочек создания добавленной стоимости, что представляет значительный интерес для промышленного сектора ЕС. Каспийский регион занимает ключевое место в этом трансформационном процессе.

Чешская Республика с одобрением воспринимает курс Азербайджана на существенное расширение доли возобновляемых источников энергии и диверсификацию энергобаланса страны. Задача по вводу 6,5 ГВт новых мощностей ВИЭ к 2030 году посредством реализации солнечных, ветровых и гидроэнергетических проектов свидетельствует о последовательной стратегической ориентации на зеленый переход. Принимая во внимание выгодные природно-климатические условия Азербайджана, прежде всего в сегменте солнечной и морской ветровой генерации, данные планы выглядят вполне достижимыми и многообещающими. С позиции европейских стран, развитие возобновляемой энергетики неразрывно связано как с принципами устойчивости, так и с задачами долгосрочного обеспечения энергетической безопасности. В этом контексте такие инициативы, как "Коридор зеленой энергии", призванные связать Центральную Азию через Южный Кавказ и Турцию с электроэнергетическим рынком Евросоюза, представляют для нас значительный интерес.

Усиление региональных межсистемных связей и интеграция с европейскими передающими сетями в долгосрочной перспективе способны содействовать повышению устойчивости энергосистемы и расширению источников энергоснабжения.

- В 2021 году между нашими государствами было заключено соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Какие именно проекты в области солнечной или ветровой генерации в настоящее время находятся на стадии рассмотрения либо подготовки к практической реализации?

- Мы отмечаем существенный потенциал для развития практического взаимодействия. Чешские предприятия готовы внести свой вклад в таких направлениях, как инжиниринговые услуги, выпуск высококачественного оборудования, поставка компонентов для гидроэнергетического сектора, в том числе турбин, обновление сетевой инфраструктуры, внедрение интеллектуальных энергетических систем и разработка решений для накопления энергии.

Кроме того, мы открыты для обмена экспертизой в сфере технологий возобновляемых источников энергии, биоэнергетики, технологий преобразования отходов в энергию, а также водородных цепочек создания стоимости.

- Помимо поставок углеводородов, какие направления энергетического взаимодействия Чехия рассматривает как приоритетные? Касаются ли они цифровизации энергосетей, технологий накопления энергии (ESS) или роста энергоэффективности в промышленном секторе? Ведется ли обсуждение участия Чехии в создании водородного коридора из Каспийского региона в Евросоюз с учетом исследований консорциума TAP AG в данном направлении?

- Все упомянутые компоненты имеют важное значение и образуют единую систему - обеспечение надежной, ценово доступной и экологически устойчивой энергии для потребителей, что в свою очередь поддерживает конкурентоспособность промышленного сектора и, как следствие, экономическое благополучие. С учетом географического расположения Чехии, страна способна выполнять функцию водородного "узла" в рамках ЕС, а благодаря многолетней индустриальной традиции низкоуглеродный и "зеленый водород" представляют собой инструмент преобразования национального промышленного комплекса.

Наряду с углеводородными ресурсами, Чехия рассматривает возобновляемые источники энергии и передовые технологии как одни из наиболее перспективных сфер двустороннего взаимодействия. Мы также акцентируем значимую роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности в качестве надежного партнера по диверсификации газовых и нефтяных поставок в Европейский союз.

Чешские предприятия обладают значительным опытом в сфере ВИЭ, повышения энергоэффективности, а также интеграции интеллектуальных экологически безопасных технологий. Делясь накопленными компетенциями и инновационными разработками, они способны оказать содействие Азербайджану в наращивании мощностей в области возобновляемой энергетики, обновлении инфраструктуры и обеспечении долгосрочной энергетической устойчивости и безопасности.

- Проект энергетического интерконнектора Азербайджан-Турция, проходящего через территорию Нахчывана, формирует новые перспективы для поставок электроэнергии на европейский рынок. Рассматривает ли Чехия себя в первую очередь в качестве конечного потребителя этой электроэнергии или же как технологического партнера при возведении линий электропередачи? Существует ли заинтересованность со стороны чешских производителей оборудования для подстанций и высоковольтных сетей в подобных проектах?

- Чехия оказывает поддержку проектам, направленным на диверсификацию энергетических поставок и усиление международных энергетических связей. Мы рассматриваем такие инициативы, как интерконнектор Азербайджан-Турция, в расширенном контексте - не исключительно с позиции возможных потоков электроэнергии, но и как начинание, способное открыть перспективы для технологической кооперации и промышленного участия.

Чешские предприятия располагают значительным многолетним опытом в сфере электроэнергетики, охватывающим высоковольтное оборудование, подстанции и сетевые технологии, и они по-прежнему внимательно отслеживают развитие событий в данном направлении. В тех случаях, когда это представляется целесообразным, чешские компании выражают готовность предоставить свой опыт, экспертные знания и международные ноу-хау, создавая фундамент для долгосрочного и устойчивого партнерства.

- Планируется ли в 2026 году заключение новых межправительственных договоренностей, способных дать старт конкретным инфраструктурным или инвестиционным инициативам с привлечением чешского капитала на территории Азербайджана?

- Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе пройдет 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Предполагается, что такие приоритетные направления, как энергетика, транспортная отрасль и инфраструктурное развитие, займут центральное место в программе обсуждений.

Данная встреча призвана стать значимой площадкой для выработки конкретных проектных решений и дальнейшего углубления экономического взаимодействия между двумя государствами. Помимо этого, в Азербайджан ожидаются визиты высокопоставленных представителей чешского правительства, что должно способствовать формированию более четкого понимания и определению стратегического видения дальнейшего развития партнёрства, в том числе перспектив участия чешских компаний в инфраструктурных и инвестиционных проектах.

- Каким образом Чешская Республика в целом воспринимает роль Азербайджана в обновленной энергетической архитектуре Европейского союза - в качестве поставщика ресурсов, транзитного хаба или стратегического партнера в процессе энергетического перехода?

- Все упомянутые функции являются актуальными. Азербайджан занимает бесспорное место благодаря имеющимся мощностям в сфере добычи нефти и газа. Одновременно с этим его географическое расположение, особенно в контексте военных действий в Украине, превращает страну в связующее звено между Европой и Каспийским регионом на фоне ослабления позиций России. При этом Европа наконец начинает обращать внимание на масштабные задачи, которые Азербайджан определяет для себя в области развития возобновляемых источников энергии.