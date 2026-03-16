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    Петр Бинхак: Чехия может стать водородным "перекрестком" для TAP в ЕС - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    • 16 марта, 2026
    • 11:50
    Петр Бинхак: Чехия может стать водородным перекрестком для TAP в ЕС - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетическая трансформация Европейского союза требует не только диверсификации источников поставок, но и глубокой модернизации всей инфраструктурной и технологической архитектуры энергосистемы. В условиях меняющейся геополитической реальности Азербайджан последовательно укрепляет статус одного из ключевых партнеров ЕС, развивая как экспорт традиционных углеводородов, так и проекты в сфере возобновляемой энергетики.

    Итоги 12-й министерской встречи Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку подтвердили тот факт, что Каспийский регион постепенно становится важным элементом формирующейся системы энергетической устойчивости Европы.

    О том, как Чешская Республика оценивает перспективы прямых поставок азербайджанского газа, какие возможности открываются для чешских компаний в проектах зеленого перехода, а также о роли Праги в формировании новых энергетических и технологических связей между Европой и Каспийским регионом в интервью Report рассказал заместитель генерального директора секции энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак.

    Представляем интервью вниманию читателей:

    - В период 2024-2025 годов Вы многократно акцентировали внимание на планах Чехии наладить прямые поставки газа из Азербайджана. На каком этапе в настоящий момент находятся переговорные процессы с SOCAR и европейскими операторами в части определения конкретных маршрутов и возможных объемов поставок на 2026 год?

    - Чехия продолжает внимательно отслеживать ситуацию вокруг южных направлений транспортировки газа в Центральноевропейский регион. На текущем этапе перспективы потенциальных газовых потоков определяются главным образом ходом коммерческих переговоров между игроками рынка, а также состоянием регуляторной и тарифной среды на протяжении транзитных коридоров.

    Обеспечение прозрачных, соответствующих европейским нормам и экономически оправданных транзитных условий по-прежнему является основополагающим требованием для заключения любых будущих соглашений.

    - Изучает ли Чехия возможность использования мощностей "Вертикального газового коридора", проходящего через территорию Болгарии и Румынии, или приоритетным направлением остается развитие южных маршрутов транспортировки через Италию и Австрию?

    - Оба направления остаются предметом обсуждения, так как каждое из них имеет стратегическое значение, а у страны уже есть опыт зависимости от одного-единственного транзитного пути.

    Основная проблема "Вертикального коридора" на данный момент связана с разрозненностью транзитных тарифов, а также с вопросами их соответствия регуляторным нормам Европейского союза в части объединенной тарификации. Тем не менее в случае урегулирования этих сложностей наличие упрощенной схемы транспортировки газа по данному маршруту способно повысить его привлекательность для остальных заинтересованных участников.

    - На данный момент Азербайджан уже обеспечивает свыше 25% нефтяных потребностей Чехии. Планируется ли наращивание этих объемов в 2026 году после того, как будет завершена модернизация нефтепровода TAL?

    - Модернизированный трубопровод TAL Plus находится в эксплуатации компании MERO, действующей от лица Чешской Республики, и на текущий момент он полностью покрывает нефтяные потребности страны.

    Вместе с тем нефтеперерабатывающие предприятия на территории Чехии находятся в собственности компании PKN Orlen, в связи с чем потенциальное увеличение объемов нефтяного импорта будет определяться ростом их производственных потребностей.

    - Вы охарактеризовали Азербайджан как перспективного партнера в области возобновляемой энергетики. Каково отношение Праги к амбициозным планам Баку по наращиванию доли "зеленой энергии" до 40% к 2030 году? Рассматривается ли Каспийский регион в качестве потенциального поставщика чистой энергии для стран Центральной Европы?

    - Планы Азербайджана в сфере "зеленой энергетики" впечатляют. В европейском пространстве возобновляемые источники энергии рассматриваются сквозь призму двух взаимосвязанных аспектов - устойчивого развития энергетической отрасли и обеспечения энергетической безопасности. По этой причине наличие надежного партнера полностью соответствует нашим стратегическим приоритетам.

    Вместе с тем сотрудничество Евросоюза со всем Каспийским регионом в перспективе может приобрести еще более широкий характер, поскольку мы фиксируем признаки заинтересованности государств Центральной Азии в формировании собственных цепочек создания добавленной стоимости, что представляет значительный интерес для промышленного сектора ЕС. Каспийский регион занимает ключевое место в этом трансформационном процессе.

    Чешская Республика с одобрением воспринимает курс Азербайджана на существенное расширение доли возобновляемых источников энергии и диверсификацию энергобаланса страны. Задача по вводу 6,5 ГВт новых мощностей ВИЭ к 2030 году посредством реализации солнечных, ветровых и гидроэнергетических проектов свидетельствует о последовательной стратегической ориентации на зеленый переход. Принимая во внимание выгодные природно-климатические условия Азербайджана, прежде всего в сегменте солнечной и морской ветровой генерации, данные планы выглядят вполне достижимыми и многообещающими. С позиции европейских стран, развитие возобновляемой энергетики неразрывно связано как с принципами устойчивости, так и с задачами долгосрочного обеспечения энергетической безопасности. В этом контексте такие инициативы, как "Коридор зеленой энергии", призванные связать Центральную Азию через Южный Кавказ и Турцию с электроэнергетическим рынком Евросоюза, представляют для нас значительный интерес.

    Усиление региональных межсистемных связей и интеграция с европейскими передающими сетями в долгосрочной перспективе способны содействовать повышению устойчивости энергосистемы и расширению источников энергоснабжения.

    - В 2021 году между нашими государствами было заключено соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Какие именно проекты в области солнечной или ветровой генерации в настоящее время находятся на стадии рассмотрения либо подготовки к практической реализации?

    - Мы отмечаем существенный потенциал для развития практического взаимодействия. Чешские предприятия готовы внести свой вклад в таких направлениях, как инжиниринговые услуги, выпуск высококачественного оборудования, поставка компонентов для гидроэнергетического сектора, в том числе турбин, обновление сетевой инфраструктуры, внедрение интеллектуальных энергетических систем и разработка решений для накопления энергии.

    Кроме того, мы открыты для обмена экспертизой в сфере технологий возобновляемых источников энергии, биоэнергетики, технологий преобразования отходов в энергию, а также водородных цепочек создания стоимости.

    - Помимо поставок углеводородов, какие направления энергетического взаимодействия Чехия рассматривает как приоритетные? Касаются ли они цифровизации энергосетей, технологий накопления энергии (ESS) или роста энергоэффективности в промышленном секторе? Ведется ли обсуждение участия Чехии в создании водородного коридора из Каспийского региона в Евросоюз с учетом исследований консорциума TAP AG в данном направлении?

    - Все упомянутые компоненты имеют важное значение и образуют единую систему - обеспечение надежной, ценово доступной и экологически устойчивой энергии для потребителей, что в свою очередь поддерживает конкурентоспособность промышленного сектора и, как следствие, экономическое благополучие. С учетом географического расположения Чехии, страна способна выполнять функцию водородного "узла" в рамках ЕС, а благодаря многолетней индустриальной традиции низкоуглеродный и "зеленый водород" представляют собой инструмент преобразования национального промышленного комплекса.

    Наряду с углеводородными ресурсами, Чехия рассматривает возобновляемые источники энергии и передовые технологии как одни из наиболее перспективных сфер двустороннего взаимодействия. Мы также акцентируем значимую роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности в качестве надежного партнера по диверсификации газовых и нефтяных поставок в Европейский союз.

    Чешские предприятия обладают значительным опытом в сфере ВИЭ, повышения энергоэффективности, а также интеграции интеллектуальных экологически безопасных технологий. Делясь накопленными компетенциями и инновационными разработками, они способны оказать содействие Азербайджану в наращивании мощностей в области возобновляемой энергетики, обновлении инфраструктуры и обеспечении долгосрочной энергетической устойчивости и безопасности.

    - Проект энергетического интерконнектора Азербайджан-Турция, проходящего через территорию Нахчывана, формирует новые перспективы для поставок электроэнергии на европейский рынок. Рассматривает ли Чехия себя в первую очередь в качестве конечного потребителя этой электроэнергии или же как технологического партнера при возведении линий электропередачи? Существует ли заинтересованность со стороны чешских производителей оборудования для подстанций и высоковольтных сетей в подобных проектах?

    - Чехия оказывает поддержку проектам, направленным на диверсификацию энергетических поставок и усиление международных энергетических связей. Мы рассматриваем такие инициативы, как интерконнектор Азербайджан-Турция, в расширенном контексте - не исключительно с позиции возможных потоков электроэнергии, но и как начинание, способное открыть перспективы для технологической кооперации и промышленного участия.

    Чешские предприятия располагают значительным многолетним опытом в сфере электроэнергетики, охватывающим высоковольтное оборудование, подстанции и сетевые технологии, и они по-прежнему внимательно отслеживают развитие событий в данном направлении. В тех случаях, когда это представляется целесообразным, чешские компании выражают готовность предоставить свой опыт, экспертные знания и международные ноу-хау, создавая фундамент для долгосрочного и устойчивого партнерства.

    - Планируется ли в 2026 году заключение новых межправительственных договоренностей, способных дать старт конкретным инфраструктурным или инвестиционным инициативам с привлечением чешского капитала на территории Азербайджана?

    - Мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе пройдет 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Предполагается, что такие приоритетные направления, как энергетика, транспортная отрасль и инфраструктурное развитие, займут центральное место в программе обсуждений.

    Данная встреча призвана стать значимой площадкой для выработки конкретных проектных решений и дальнейшего углубления экономического взаимодействия между двумя государствами. Помимо этого, в Азербайджан ожидаются визиты высокопоставленных представителей чешского правительства, что должно способствовать формированию более четкого понимания и определению стратегического видения дальнейшего развития партнёрства, в том числе перспектив участия чешских компаний в инфраструктурных и инвестиционных проектах.

    - Каким образом Чешская Республика в целом воспринимает роль Азербайджана в обновленной энергетической архитектуре Европейского союза - в качестве поставщика ресурсов, транзитного хаба или стратегического партнера в процессе энергетического перехода?

    - Все упомянутые функции являются актуальными. Азербайджан занимает бесспорное место благодаря имеющимся мощностям в сфере добычи нефти и газа. Одновременно с этим его географическое расположение, особенно в контексте военных действий в Украине, превращает страну в связующее звено между Европой и Каспийским регионом на фоне ослабления позиций России. При этом Европа наконец начинает обращать внимание на масштабные задачи, которые Азербайджан определяет для себя в области развития возобновляемых источников энергии.

    Южный Кавказ Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Трансадриатический газопровод (TAP) Каспийское море Нахчыванская Автономная Республика Турция Европейский союз (ЕС) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Министерство промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак Вертикальный газовый коридор Трубопровод TAL Plus Коридор зеленой энергии
    Petr Binhak: "Çexiya Aİ-də TAP üçün hidrogen "qovşağına" çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ
    Petr Binhack: Czechia could become hydrogen 'crossroads' for TAP in EU – INTERVIEW

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